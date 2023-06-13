В России предлагают освобождать от ответственности мобилизованных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в период военного положения или в военное время.

Как передают российские СМИ, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ.

Согласно проекту закона, гарантии освобождения от ответственности предлагается распространить в отношении отдельных категорий осужденных, а также в отношении совершивших преступления лиц в случае их призыва на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные силы РФ или заключения в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в ВС РФ. При этом последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям.

Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществлять командование воинских частей , говорится в проекте закона.

Предусматривается, что законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования, при этом реализация его положений будет распространяться в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести до момента вступления в силу закона. Указанные нормы распространяются и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу до момента вступления в силу закона.

Отметим, что главком ВСУ Валерий Залужный также предлагал разработать в Украине подобное законодательство, по которому бойцы ВСУ получали бы "боевой иммунитет" за "те или иные преступления, совершенные во время выполнения боевых задач".

Также в Верховную Раду вносили проект закона, который снимает с украинцев ответственность за убийство российских военных, вторгшихся в Украину.

Ранее в Госдуму РФ поступал законопроект о льготах и единовременной выплате 300 тысяч рублей мобилизованным россиянам.