Совет Федерации РФ принял закон, по которому у призывников на военную службу будут изымать загранпаспорт. Призывник будет обязан сдавать паспорт после вынесения решения в его отношении призывной комиссией.

Об этом сообщают российские СМИ.

Новый закон обязывает сдавать загранпаспорта прежде всего призывников на срочную службу (в частности, мужчин 18–27 лет, не освобожденных от призыва по каким-либо основаниям), но это требование потенциально может быть распространено и на мобилизованных.

Обязанность сдать загранпаспорт появится не сразу по факту получения повестки, а только после окончательного решения призывной комиссии о призыве гражданина (то есть только после личной явки в военкомат) и уведомления гражданина военкоматом об ограничении выезда.

При этом закон не предусматривает права госорганов РФ изымать загранпаспорт в связи с призывом – только обязанность призывника его сдать. Таким образом, ответственности за несдачу загранпаспорта нет.

Однако в законе прописано, что загранпаспорт могут принудительно изъять в связи с его недействительностью (например, если он выдан на основании поддельных документов или недостоверных сведений, содержит недостоверную информацию, либо "непригоден для дальнейшего использования").

Новый закон начнет действовать через 180 дней после утверждения Советом Федерации и подписания президентом РФ. То есть не раньше конца ноября 2023 года.

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