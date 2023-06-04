Минобороны России предлагает ставить россиян на воинский учет без явки в военкомат.

Об этом говорится в подготовленном проекте документа.

В тексте говорится, что постановка на воинский учет, снятие с него, а также "внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете", может осуществляться без их личной явки в военкомат - "на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах".

Если повестка не может быть лично вручена или получена по почте, она считается врученной через 7 дней с момента её размещения в Реестре повесток.

Напомним, в конце апреля минобороны РФ разработало проект постановления об электронных повестках.

Тестировать систему электронных повесток начнут на резервистах, которых по указу президента России Владимира Путина призвали на сборы. Основным форматом по-прежнему будут бумажные повестки, а электронные повестки еще будут тестировать во время осеннего призыва.

"Страна" подробно рассказывала о том, что означает внедрение в РФ системы электронных повесток.