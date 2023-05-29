Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий проведение выборов при введении военного положения.

Документ опубликован на официальном российском интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, при режиме военного положения губернатор может не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов на территории субъекта. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления такого предложения должен провести консультации с Минобороны и ФСБ и по их итогам принять решение о назначении или неназначении выборов. При этом допускается возможность сокращения сроков избирательных действий.

Также закон предусматривает, что "законодательством РФ о выборах и референдумах могут быть установлены иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения".

Закон вводит ряд других положений в избирательное законодательство:

кандидатам и партиям нельзя будет проводить агитацию с использованием сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором;

при проведении выборов в федеральные органы власти и президентских выборов органы местного самоуправления смогут выделять из бюджета субъекта РФ, местного бюджета средства на подготовку и проведение выборов (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также на информирование избирателей;

кандидатам разрешается распространять агитационные материалы, изготовленные для избирательной кампании, стоимость которых не превышает 2% величины прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения за единицу продукции (сейчас это 276 рублей, или 125 гривен на единицу продукции; в действующем законе прописано ограничение в 100 рублей);

минимальный размер добровольных пожертвований на выборы от граждан и юрлиц не может быть больше 3% от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России;

списки избирателей в случае их составления или уточнения могут быть изготовлены в электронном виде и подписаны электронными подписями председателя, секретаря участковой комиссии;

при подсчете голосов от СМИ могут присутствовать только журналисты, которые оформлены по трудовому договору, и не смогут те, кто работают по гражданско-правовому договору;

член Совета Федерации - представитель от субъекта РФ может быть отозван до истечения срока своих полномочий по представлению органа государственной власти субъекта РФ, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора (губернатор или законодательное собрание).

Авторами закона являются председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также депутаты от фракций ЛДПР и "Новые люди".

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