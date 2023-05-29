Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий режим военного положения.

Текст документа опубликован на официальном российском интернет-портале правовой информации.

В частности, закон предусматривает следующее:

На территориях, где введено военное положение, военнослужащих наделят дополнительными полномочиями. Они могут арестовывать людей на 30 суток в случаях, если те откажутся исполнять требования военных.

Власти могут принудительно переселить жителей с территории, где введено военное положение, в районы, где такое положение не установлено.

Напомним, 19 октября прошлого года осенью прошлого года Путин ввел военное положение на захваченных частях четырех украинских регионов: в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме прочего эта мера предусматривает приостановку деятельности политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений, а также привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны.

В начале мая мы сообщали, что глава Кремля подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе.