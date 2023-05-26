Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва изложил свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования в Украине главе Кремля Владимиру Путину. Также Лула да Силва поделился с Путиным впечатлениями о саммите стран G7 ("Большой семерки").

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле заявили, что президент РФ "дал оценки ситуации вокруг Украины, подтвердив открытость российской стороны к диалогу".

То же сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским представителем Ли Хуэем.

"Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта", - говорится в релизе ведомства.

Напомним, Бразилия выступает одним из активных сторонников переговоров Киева и Москвы при посредничестве Китая.

В середине апреля Лула да Силва, завершая свой визит в Китай, призвал другие страны выступить посредниками для переговоров Украины и России. По его словам, это уже готовы сделать Бразилия и Китай. Кроме того, президент Бразилии призывал Украину отказаться от Крыма.