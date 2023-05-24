Замглавы ГУР Минобороны генерал Вадим Скибицкий заявил, что цель разведки - убийство президента РФ Владимира Путина и куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом он сообщил в интервью Welt.

На вопрос о том, "какие у вас отношения с Евгением Пригожиным, главой группы наемников "Вагнера", Скибицкий ответил:

"Мы пытаемся его убить".

Генерал также заявил, что Путин находится "на вершине списка" целей ГУР. Также он сообщил, что "наш приоритет - уничтожить командира подразделения, который приказывает своим людям атаковать".

По словам Скибицкого, "Путин замечает, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но еще он боится быть убитым своими".

Напомним, в марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что президента России могут арестовать, если он поедет в любую страну - члена Международного уголовного суда.

Ранее мы писали, что куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин в очередном интервью заявил об угрозе революции в России и допустил возвращение Бахмута Украиной.