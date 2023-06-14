В больницах Одессы по состоянию на 13.00 находятся шесть пострадавших от ночного ракетного обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Еще четыре человека получают медпомощь амбулаторно.

Как сообщалось, в Одессе и области от ракетных ударов ночью погибли 3 мирных жителя и 13 получили ранения.

Ранее в Нацполиции показали первые минуты после ночного прилета в Одессе, снятые патрульными.

А глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в каждом из российских "Калибров", выпущенных по Одессе, не менее 40 иностранных комплектующих.

Напомним, этой ночью россияне нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами-камикадзе.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.