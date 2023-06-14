Появились видео с места ночных прилетов в Одессе. Ранее РФ выпустила по городу четыре "Калибра" с корабля в Черном море.

На разрушенном складе (второе видео) уже завершился разбор завалов. Ракетным ударом разрушена тысяча кв.м территории.

Также стало известно, что взрывной волной был поврежден храм князя Владимира.

Еще на одном видео показали последствия ночного прилета в бизнес-центр в Одессе.

"У меня половины офиса нету", - говорит мужчина на видео и показывает масштабные разрушения. К счастью, ночью офис был пустой.

Также в Нацполиции показали первые минуты после ночного прилета в Одессе, снятые патрульными.

По последним данным, в городе и области от ракетных ударов ночью погибли 3 мирных жителя и 13 получили ранения.

Этой ночью россияне нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами-камикадзе.

Кроме того, утром Россия ударила ракетами по Константиновке и Краматорску, есть погибшие.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.