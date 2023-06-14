Мэр Краматорска Александр Гончаренко прокомментировал утренний обстрел города, в результате которого погибли два человека.

По предварительной информации, удар наносился ракетами Х22.

"Одна женщина ранена в больнице - состояние средней тяжести. Разрушены до основания два частных дома. Ориентировочно еще 35 повреждены. Другие попадания по территории промышленного предприятия, там без жертв, потому что оно не работает с марта 2022 года", - сказал Гончаренко.

Напомним, сегодня ночью в результате ракетного удара по Одессе три человека погибли, повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.