В Сумской области российские войска обстреляли автомобиль, в котором находились двое гражданских и четыре работника лесного хозяйства.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Люди ехали на УАЗе по территории Середино-Будской территориальной общины, которая граничит с РФ.

"В результате обстрела, по предварительным данным, 6 человек, среди которых 2 гражданских и 4 работника лесного хозяйства, получили несовместимые с жизнью ранения", - говорится в сообщении.

Также сегодня в результате утреннего обстрела Краматорска и Константиновки три человека погибли и три получили ранения.

Кроме того, ночью в результате ракетного удара по Одессе три человека погибли.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.