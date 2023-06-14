Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя ночную атаку РФ на Одессу, заявил, что в каждом из российских "Калибров", есть не менее 40 иностранных комплектующих.

"Без микроэлектроники Россия не сможет их производить. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям", - заявил глава Офиса президента.

Отметим, что вчера об иностранных деталях в российских ракетах говорил и президент Владимир Зеленский в своем обращении, комментируя обстрел Кривого Рога.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге уже 12 погибших в результате удара по пятиэтажному дому, ночью от ожогов скончался 67-летний мужчина.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.