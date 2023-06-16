В пятницу, 16 июня, во время дневной ракетной атаки РФ, членам африканской делегации, которые прибыли с визитом в Киев, пришлось укрыться в бомбоубежище.

Об этом пишет Reuters.

Съемочная группа агентства заметила, что во время воздушной тревоги африканские лидеры зашли в гостиницу, чтобы воспользоваться бомбоубежищем.

При этом представитель президента ЮАР после ракетной атаки на столицу сказал, что визит африканских лидеров в Киев проходит "хорошо, как и планировалось".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эта атака была "сигналом Путина" африканским лидерам, что "Россия хочет больше войны, а не мира".

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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