Африканская делегация, которая выступает за прекращение войны в Украине, уже направилась в Европу.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

В состав делегации входят президенты Коморских островов, Замбии и ЮАР.

Они намерены обсудить с рядом европейских лидеров свой мирный план по Украине, который ранее в Киеве отвергли.

Сегодня у них состоится встреча с Анджеем Дудой. После Польши они посетят Украину и Россию.

Напомним суть африканского плана в том, чтобы начать переговоры о прекращения огня без вывода войск РФ с украинской территории.

А вчера стали известны его гуманитарные аспекты: вопросы продовольственной безопасности и обмена пленными.

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