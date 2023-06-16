Утром в пятницу, 16 июня, в Киеве перекрыли центр города, начались пробки.

Это связано с визитом президента ЮАР и других африканских лидеров.

Ожидается, что сегодня они обсудят с президентом Владимиром Зеленским свой вариант прекращения войны в Украине.

Затем в субботу, 17 июня, они направятся в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным.

Пред этим в Польше они встретились с президентом Анджеем Дудой.

Власти Киева предупреждали о перекрытых улицах в центре города сегодня.

Ранее мы писали о том, что "мирный план" Африки предлагает переговоры без вывода войск РФ с территории Украины.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.