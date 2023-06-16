Дневная ракетная атака Украины - это "сигнал Путина" африканским лидерам, прибывшим в Киев продвигать свой мирный план.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Путин "укрепляет доверие", нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты - это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", - написал министр.

Напомним, что завтра африканская делегация направится в Санкт-Петербург на встречу с Путиным.

А сегодня лидеры стран Африки посетили Бучу.

Накануне журналисты Reuters узнали, что частью африканского мирного плана, который изначально предполагал переговоры без вывода войск РФ с территории Украины, станет предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций.

Отметим, что недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев отвергает планы переговоров с Россией, предложенные Индонезией, Бразилией и странами Африки.

В РФ же сообщили, что пока и вовсе не видели африканский "мирный план" по Украине.