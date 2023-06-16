В пятницу, 16 июня, в Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Власти сообщают о работе ПВО, а глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Мэр столицы Виталий Кличко уже подтвердил взрыв в Подольском районе города.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что по столице и области наносятся удары баллистическими ракетами.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Киевской области из-за атаки РФ получили ранения ребенок и пенсионер, были повреждены дома и авто.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.