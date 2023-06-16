В пятницу, 16 июня, в Украину с визитом приехала африканская делегация. Сообщается, что она уже посещает Бучу.

Кроме президента ЮАР Сирила Рамафосы, в состав делегации входят:

президент Замбии Хакаинде Хичиллема;

президент Сенегала Маки Салл;

президент Коморских островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский Союз;

премьер-министр Египта Мустафа Мадбули;

министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

Завтра они направятся в российский Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка подготовила свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине.

В конце мая инициатор посреднической миссии африканских стран по урегулированию ситуации в Украине и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье заявил, что основой для начала переговоров между Украиной и Россией могут быть темы зерна, удобрений и обмена пленными.

Однако накануне журналисты Reuters узнали, что частью африканского мирного плана, который изначально предполагал переговоры без вывода войск РФ с территории Украины, станет предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций.