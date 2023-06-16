Африканская миссия уже прибыла в Бучу. Скриншот видео

В пятницу, 16 июня, в Украину с визитом приехала африканская делегация. Сообщается, что она уже посещает Бучу.

Кроме президента ЮАР Сирила Рамафосы, в состав делегации входят:

  • президент Замбии Хакаинде Хичиллема;
  • президент Сенегала Маки Салл;
  • президент Коморских островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский Союз;
  • премьер-министр Египта Мустафа Мадбули;
  • министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

Завтра они направятся в российский Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка подготовила свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине.

В конце мая инициатор посреднической миссии африканских стран по урегулированию ситуации в Украине и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье заявил, что основой для начала переговоров между Украиной и Россией могут быть темы зерна, удобрений и обмена пленными.

Однако накануне журналисты Reuters узнали, что частью африканского мирного плана, который изначально предполагал переговоры без вывода войск РФ с территории Украины, станет предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций.

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