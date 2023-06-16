В результате сегодняшней ракетной атаки РФ в Киевскую области пострадала 82-летняя женщина

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Также ранение получил водитель автомобиля, который в момент обстрела ехал по дороге. Повреждены жилые дома и магазин.

Воздушные силы заявляют, что силами ПВО были уничтожены все шесть "Кинжалов" и шесть "Калибров", что летели в сторону Киевской области.

В полиции Киевской области публикуют фото пострадавшей во время ракетной атаки РФ. Женщину отбросило взрывной волной.

Всего на данный момент в Киевской области известно о двух раненых взрослых и одном ребенке. Разрушены три дома, значительно повреждены 13 домов, легкие повреждения получили еще 15 домов.

Ранее мэр Краматорска сообщил подробности обстрела, в результате которого погибли два человека.

Также за последние дни в больницах Одессы находится шесть человек, пострадавших от обстрела города "Калибрами".

Министр иностранных дел Украины Кулеба назвал сегодняшний ракетный удар по Киеву "сигналом, который Путин даёт африканской делегации".