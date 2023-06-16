Россияне вернулись на свои подтопленные позиции на левом берегу Херсонской области, которые они оставили после прорыва дамбы.

Об этом сообщает оперкомандование "Юг".

В связи с этим интенсивность обстрелов правого берега, в том числе и Херсона, снова возросла.

Этой ночью было зафиксировано около 40 обстрелов по области - преимущественно из тяжелой артиллерии и РСЗО. На позиции возвращаются минометы.

Из реактивной и ствольной артиллерии ночью обстреляли Новоберислав, сообщает губернатор.

Били по жилым домам, в одном из разрушенных домовладений погибли супруги. Женщина скончалась на месте, а мужчина - по дороге в больницу.

Еще два человека в области получили ранение.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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