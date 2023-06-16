Россияне вернулись на свои позиции на левом берегу Херсонской области, интенсивность обстрелов выросла
Россияне вернулись на свои подтопленные позиции на левом берегу Херсонской области, которые они оставили после прорыва дамбы.
Об этом сообщает оперкомандование "Юг".
В связи с этим интенсивность обстрелов правого берега, в том числе и Херсона, снова возросла.
Этой ночью было зафиксировано около 40 обстрелов по области - преимущественно из тяжелой артиллерии и РСЗО. На позиции возвращаются минометы.
Из реактивной и ствольной артиллерии ночью обстреляли Новоберислав, сообщает губернатор.
Били по жилым домам, в одном из разрушенных домовладений погибли супруги. Женщина скончалась на месте, а мужчина - по дороге в больницу.
Еще два человека в области получили ранение.
Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.
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