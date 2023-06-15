Администрации Херсонской и Николаевской областей сообщают о ситуации с подтоплением по состоянию на утро 15 июня.

Так, губернатор Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram сообщил, что вода находится на отметке 2,4 метров, площадь подтопленных сельскохозяйственных угодий снизилась на 600 гектаров, вода отступила от 150 домов на правом берегу.

Подтопленными остаются 44 населенных пункта: 27 на правом берегу, 17 - на левом.

Сложная ситуация сохраняется в Голой Пристани - в одном из самых нижних по течению населенных пунктов.

Там падение воды замедлилось из-за низменности местности, жители все еще не могут добраться до своих домов. Но в некоторых районах уже можно передвигаться.

А мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе за сутки вода упала на 8 см и сейчас находится на отметке 28 см.

По данным ГСЧС, в Херсонской области за минувшие сутки уровень воды снизился на 48 сантиметров.

С начала спасательных работ было эвакуировано 2 782 человек и 264 животных. Сейчас подтоплено 2 079 домов.

Фото ГСЧС

Ранее назначенные РФ "власти" Новой Каховки сообщили о полном уходе воды из города.

На днях сообщалось, что на затопленных территориях Херсонской области наблюдается существенное снижение уровня воды. Площадь затопления сократилась вдвое. Уровень воды будет падать еще в течение двух недель и достигнет естественных значений.