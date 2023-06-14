В Херсонской области за ночь 14 июня уровень воды спал еще на 32 сантиметра.

Об этом сообщает штаб ликвидации последствий прорыва дамбы.

На утро средний уровень подтопления составляет 2,13 метра.

Подтопленными остаются 28 населенных пунктов на правобережье. Вода полностью отошла от сел Заповит, Бобровый Кут и Бургунка.

Под водой остаются 3103 жилых дома. За сутки вода отошла от около полутысячи домов.

Напомним, что 6 июня россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС, после чего затопило несколько десятков населенных пунктов, включая некоторые районы Херсона, а Каховское водохранилище обмелело.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.