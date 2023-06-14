Источник "Страны" в правоохранительных органах рассказал подробности гибели шестерых человек в Сумской области, которые попали под обстрел.

"Трагедия случилась вчера около обеда неподалеку села Гута Середино-Будской ОТГ. Работники лесничества двигались на служебном автомобиле на расстоянии одного километра от линии государственной границы, где они попали под обстрел из нарезного огнестрельного оружия. В результате чего погибли шесть человек: лесничий Сергей Волков 48 лет, помощник лесничего Иван Романченко 33 лет, мастера леса Андрей Бураков 35 лет, Александр Глушенко 31 года, Сергей Заболотный 33 лет, Андрей Михайленко 50 лет",- рассказал источник.

Он также добавил, что сейчас к месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, но осмотр затруднен.

"Тела погибших оказались заминированными, а за местом трагедии наблюдают вражеские дроны. Также вблизи места расстрела обнаружены места для засады, где были найдены тактические ножницы, гильзы калибра 5.45, 7.62, отстрелянные пулеметные ленты, что свидетельствует о проникновении на территорию Украины вражеской ДРГ", - говорит источник.

Напомним, 13 июня в Сумской области российские войска обстреляли автомобиль, в котором находились двое гражданских и четыре работника лесного хозяйства.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.