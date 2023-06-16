На данный момент Украина пока не наносила своего главного удара, считает бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес.

"Мы поймем, что главный удар начался, когда увидим крупные группировки бронетанковых войск — две-три бронетанковые бригады, атакующие в одном направлении", - заявил он в колонке для Washington Post.

Ходжес пишет, что украинские танковые батальоны обычно состоят из 31 танка, то же количество бронетехники имеют и мотопехотные батальоны.

"Бронетанковая бригада будет состоять из четырех или пяти танковых и бронепехотных батальонов. Таким образом, типичная украинская бригада, вероятно, будет иметь не менее 250 единиц бронетехники различных типов", - заявил отставной генерал.

"На сегодняшний день мы еще не видели, чтобы такие крупные бронетанковые соединения выходили на поле боя", - добавил он.

По его мнению, "лето, скорее всего, будет долгим и трудным. Мы не сможем судить, насколько успешным было контрнаступление в течение достаточно долгого времени".

Ранее мы писали о том, что президент Чехии, который является военным в отставке, считает, что настоящее контрнаступление еще впереди, а пока действия ВСУ похожи на формирующие операции.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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