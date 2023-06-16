В пятницу, 16 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте и сводку по атакам РФ.

Главное из нее:

1. Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине - задействовала 2 иранских ударных БпЛА типа "Shahed". Все дроны уничтожены ПВО.

2. За прошедшие сутки, силы РФ нанесли 5 ракетных ударов, более 60 авиационных ударов, более 80 обстрелов из РСЗО.

3. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.



4. На Лиманском направлении россияне пытаются наступать в районах Стельмаховки и Выемки, Веселого и Раздолевки. На Бахмутском направлении - районе Орехово-Василовки.

На Марьинском направлении - в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.



Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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