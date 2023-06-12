Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что мирные переговоры по Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США 2024 года.

Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции Odna Cero.

"Думаю, что он (Путин - Ред.) ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", - сказал Боррель.

Он призвал Китай надавить на Путина, чтобы тот завершил войну как можно скорее.

Отметим, что очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее советник главы ОПУ Подоляк заявил, что Украина отвергает планы переговоров с Россией, которые вносят Индонезия, Бразилия и Африка.

А министр обороны Алексей Резников говорил, что "зона возможной договоренности" может появиться, если Россия пересмотрит свои публично заявленные цели вторжения в Украину.

Напомним, ранее Боррель говорил, что Россия согласится на переговоры только в случае своей победы, которую она все еще намерена достичь.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

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