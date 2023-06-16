Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал призывы Москвы к миру "пропагандистским блефом".

Об этом сказано в его посте в Твиттере.

"Любые призывы к миру и диалогу, исходящие с российской стороны под аккомпанемент крылатых и баллистических ракет, не более чем циничный, лицемерный пропагандистский блеф. Вы хотите мира? Вы хотите прекращения огня? Этого можно добиться одним звонком. Достаточно просто отдать приказ о выводе войск с территории иностранного суверенного государства. И тогда мы сможем поговорить. О правилах послевоенного существования, зоне демилитаризации на территории России и крупных компенсациях", – написал Подоляк в соцсети.

Ранее Подоляк сообщал, что Украина отвергает планы переговоров с Россией, которые вносят Индонезия, Бразилия и страны Африки.

"Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен", - отметил он.

Между тем в Кремле тоже недавно заявили, что не видят предпосылок для диалога с Украиной.

"Насчет диалога мы неоднократно говорили: сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет", - сказал Дмитрий Песков.