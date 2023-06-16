Евросоюз не станет поддерживать африканский мирный план, если он будет предусматривать заморозку боевых действий без выведения российских войск.

Об этом говорится в заявлении представителей ЕС.

Изначально СМИ сообщали, что именно это африканский план и подразумевает. Но сегодня Reuters сообщил, что частью этого мирного плана станет предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций.

Напомним, что сегодня африканская делегация прибыла в Киев для обсуждения мирного плана, а завтра отправится в Россию.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.