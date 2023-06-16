Евросоюз не станет поддерживать африканский мирный план без вывода российских войск
Евросоюз не станет поддерживать африканский мирный план, если он будет предусматривать заморозку боевых действий без выведения российских войск.
Об этом говорится в заявлении представителей ЕС.
Изначально СМИ сообщали, что именно это африканский план и подразумевает. Но сегодня Reuters сообщил, что частью этого мирного плана станет предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций.
Напомним, что сегодня африканская делегация прибыла в Киев для обсуждения мирного плана, а завтра отправится в Россию.
Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.
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