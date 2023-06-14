Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что якобы во время переговоров Украины и России в марте 2022 года в Стамбуле Украина была готова отдать Крым в аренду на долгий срок.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

"Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму - аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас - а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались", - заявил Лукашенко.

При этом президент Беларуси утверждает, что организовать телефонный разговор с Владимиром Зеленским помог его младший сын Николай.

Ранее Лукашенко заявлял, что из России в Беларусь началось перемещение ядерных боеприпасов.

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