Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил отказом на предложение Лукашенко вступить в Союзное государство РФ и Беларуси.

Ранее белорусский президент заявлял, что в этом случае Астана получит "ядерный зонтик".

"Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, ЕАЭС", - заявил Токаев.

Ядерное оружие Казахстану, по его словам, не нужно, поскольку "мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия".

"Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", - заявил Токаев.

Напомним, 25 мая в Беларуси подписали документы о порядке содержания там российского тактического ядерного оружия. При этом Москва не передает белорусам свое оружие. Контроль над ним остается за россиянами.

При этом, спикеры Белого дома и Госдепартамента заявили, что США не видят оснований менять готовность своих стратегических сил в связи с сообщениями о начале перемещения ядерного оружия из России в Беларусь.