У России нет планов по применению ядерного оружия "в связи с ситуацией вокруг Украины".

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишут российские СМИ.

По его словам, "изменений в доктринальных подходах по этому вопросу не произошло".

Напомним, на днях зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев вновь пригрозил ядерной войной, сделал два заявления за день.

При этом в прошлом году Владимир Путин давал понять, что Россия может применить ядерное оружие в случае "угрозы территориальной целостности", а также заявил, что Россия обучит белорусских летчиков управлению самолетами с ядерными боеголовками.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что если Путин захочет применить ядерное оружие - он это сделает.

Тем временем война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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