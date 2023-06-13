Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему помиловал бывшего главреда паблика Nexta Романа Протасевича.

"Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", - сказал Лукашенко.

Напомним, что в мае в Беларуси был помилован оппозиционный журналист Роман Протасевич, ранее приговоренный к восьми годам колонии. Минск его обвинял в "организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием, клевете на президента и его оскорблении".

Вскоре после Протасевича помиловали и его девушку Софью Сапегу, приговоренную к шести годам колонии.

Протасевича и Сапегу задержали после того, как 23 мая 2021 года в Минске экстренно посадили самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на борту которого находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала Nexta и его девушка.

Также мы писали о том, что Роман Протасевич не стал топтать бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции после освобождения.