Бывший-главред белорусского паблика Nexta Роман Протасевич, который был приговорен к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, помилован.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", - сказал Роман Протасевич в комментарии "Белта".

Появилось и первое фото Протасевича после оглашения ему помилования.

Напомним, что 3 мая этого года Минским областным судом Роман Протасевич был приговорен к 8 годам колонии. Он признан виновными в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях.

Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. Борт летел в Литву и совершил незапланированную посадку в столице Беларуси после сообщений о бомбе. После приземления Сапегу и Протасевича задержали.

В 2022 году уполномоченный орган - ICAO - выпустила доклад, в котором говорится, что сообщение о бомбе было заведомо ложным и организованным белорусскими властями.

Протасевич стал сотрудничать со следствием и находился на свободе, Сапега все это время находилась под стражей.

Роман Протасевич занимал свою должность в самый разгар акций, когда противостояние противников Лукашенко и силовиков достигло апогея.

Канал Nexta координировал акции протеста, сливал личные данные силовиков, призывал к забастовкам на госпредприятиях и давал прочие указания, как именно свергать режим.