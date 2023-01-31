Приговоренной в Беларуси к шести годам колонии россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения, сообщили в администрации Лукашенко.

Напомним, что Сапега отбывает шестилетний срок в белорусской колонии за администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси".

Прошение о помиловании она написала еще в июне прошлого года.

Напомним, в мае 2021 года Сапегу и ее молодого человека, администратора оппозиционной "Нехты" Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Борт совершил незапланированную посадку в столице Беларуси после сообщений о бомбе.

В 2022 году уполномоченный орган - ICAO - выпустил доклад, в котором говорится, что сообщение о бомбе было заведомо ложным и организованным белорусскими властями.

И теперь уже бывший молодой человек Сапеги - Роман Протасевич стал сотрудничать со следствием и находится на свободе.

Как писала "Страна", Протасевич объявил о женитьбе на другой девушке через три дня после объявления приговора Сапеге.

Напомним, ранее президент Беларуси Лукашенко предлагал передать в РФ осужденную в Беларуси бывшую девушку Протасевича Сапегу.