Арестованному в Беларуси экс-главреду Nexta Роману Протасевичу дали 8 лет колонии по делу о заговоре с целью захвата власти.

Еще двое фигурантов этого дела — Ян Рудик и Степан Путило - заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии.

В середине апреля Протасевичу ужесточили обвинение.

Бывшая девушка Протасевича Софья Сапега 12 апреля согласилась на экстрадицию в Россию, в конце января ей отказали в помиловании.

Напомним, в мае 2021 года Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска. Борт совершил незапланированную посадку в столице Беларуси после сообщений о бомбе.

В 2022 году уполномоченный орган - ICAO - выпустила доклад, в котором говорится, что сообщение о бомбе было заведомо ложным и организованным белорусскими властями.

Протасевич стал сотрудничать со следствием и находился на свободе, Сапега все это время находилась под стражей.

Роман Протасевич занимал свою должность в самый разгар акций, когда противостояние противников Лукашенко и силовиков достигло апогея.

Канал Nexta координировал акции протеста, сливал личные данные силовиков, призывал к забастовкам на госпредприятиях и давал прочие указания, как именно свергать режим.