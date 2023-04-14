Арестованному в Беларуси экс-главреду опозиционного телеграм-канала Nexta Роману Протасевичу ужесточили обвинение.

Об этом сообщает DW.

Теперь помимо "организации массовых беспорядков", "заговора с целью захвата власти и разжигания вражды" его также обвиняют в "повторном руководстве экстремистским формированием". Об этом сообщила гособвинитель Наталья Соколова на слушаниях в Минском областном суде.

В судебном заседании, которое прошло вчера, объявили перерыв до 19 апреля, чтобы Протасевич мог ознакомиться с новыми обвинениями.

"Процесс продолжается, я так понимаю, будут дальше зачитывать обвинение. Я не в курсе действий прокурора. Продолжаем слушать, смотрим что будет дальше. Я надеюсь, к началу лета процесс все таки подойдет к завершению", - заявил он.

Бывшая девушка Протасевича Софья Сапега 12 апреля согласилась на экстрадицию в Россию, в конце января ей отказали в помиловании.

Напомним, в мае 2021 года Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска. Борт совершил незапланированную посадку в столице Беларуси после сообщений о бомбе.

В 2022 году уполномоченный орган - ICAO - выпустила доклад, в котором говорится, что сообщение о бомбе было заведомо ложным и организованным белорусскими властями.

Протасевич стал сотрудничать со следствием и находится на свободе, Сапега все это время находилась под стражей.