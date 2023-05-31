Бывший главный редактор издания Nexta Роман Протасевич не стал топтать бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции, который расстелили на белорусском ТВ перед входом в студию.

Флаг положили у порога вместо половика. Протасевич пришел в студию вместе с известным белорусским телеведущим Григорием Азарёнком.

Азарёнок зашел в помещение перед бывшим оппозиционером и прошёлся по бело-красно-белому флагу, Протасевич же несколько раз переступил символ белорусской оппозиции.

Напомним, 3 мая Минский областной суд дал Протасевичу восемь лет колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. Его признали виновными в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях. Еще двое фигурантов этого дела — Ян Рудик и Степан Путило - заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии.

Спустя две недели, 22 мая, бывший главред белорусского паблика Nexta был помилован.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", - сказал Роман Протасевич в комментарии журналистам.