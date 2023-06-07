Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, ранее приговоренную к шести годам колонии. Девушку передали российской делегации во главе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко (Сапега родилась во Владивостоке).

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Сапега, которая два года находилась под арестом, прокомментировала помилование.

"Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло", — приводят слова Сапеги СМИ.

Напомним, Сапега должна была отбывать шестилетний срок в белорусской колонии за администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси". В мае 2021 года Сапегу и ее молодого человека, администратора оппозиционной "Нехты" Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Борт совершил незапланированную посадку в столице Беларуси после сообщений о бомбе.

В 2022 году уполномоченный орган - ICAO - выпустил доклад, в котором говорится, что сообщение о бомбе было заведомо ложным и организованным белорусскими властями.

Теперь уже бывший молодой человек Сапеги Роман Протасевич стал сотрудничать со следствием и находится на свободе.

Как писала "Страна", Протасевич объявил о женитьбе на другой девушке через три дня после вынесения приговора Сапеге.

Кроме того, в конце января этого года сообщалось, что Софии Сапеге отказали в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.





