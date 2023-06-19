За две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями группировки войск "Таврия" было освобождено восемь населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

"В целом подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км", - говорится в сообщении.

По ее словам, на юге на прошлой неделе шло наступление на нескольких направлениях.

"За прошедшую неделю враг понес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4 600 убитых и раненых. Кроме того нашими защитниками были взяты в плен более 80 бойцов агрессора", - сказала Маляр.

Силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое, добавила замминистра.

Напомним, накануне из Пятихаток Запорожской области поступали противоречивые данные. Некоторые российские военные Telegram-каналы утверждали, что Пятихатки россиянами потеряны. Другие - что ВСУ оттуда якобы выбиты, а село перешло в "серую зону".

А газета The Wall Street Journal сообщала, что Украина приостанавливает атаки из-за "огромных потерь".

Однако в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о продолжении наступления.