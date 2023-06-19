Замминистра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Telegram

За две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями группировки войск "Таврия" было освобождено восемь населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

"В целом подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км", - говорится в сообщении.

По ее словам, на юге на прошлой неделе шло наступление на нескольких направлениях.

"За прошедшую неделю враг понес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4 600 убитых и раненых. Кроме того нашими защитниками были взяты в плен более 80 бойцов агрессора", - сказала Маляр.

Силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое, добавила замминистра.

ВСУ освободили за две недели восемь сел

ВСУ освободили за две недели восемь сел

Напомним, накануне из Пятихаток Запорожской области поступали противоречивые данные. Некоторые российские военные Telegram-каналы утверждали, что Пятихатки россиянами потеряны. Другие - что ВСУ оттуда якобы выбиты, а село перешло в "серую зону".

А газета The Wall Street Journal сообщала, что Украина приостанавливает атаки из-за "огромных потерь".

Однако в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о продолжении наступления.

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