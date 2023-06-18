Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 18 июня.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что ВСУ продолжают наступать. Опроверг заявления российских военных об уничтоженных системах ПВО Patriot. По его словам, ни один ЗРК не уничтожен. Прокомментировал визиты африканских лидеров в Украину и Россию. По его словам, африканцы убедились, кто за мир и кто за войну.

Напомним, газета The Wall Street Journal сообщила, что через две недели после начала контрнаступления Украина приостанавливает атаки из-за "огромных потерь".

Ранее мы рассказывали, как проходит наступление украинской армии на южном фронте.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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