Президент РФ Владимир Путин на встрече с африканскими лидерами показал договор, парафированный Украиной и Россией на переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 года.

По его словам, документ назывался "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", и под ним есть подпись главы украинской делегации.

"18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Касается и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил", – сказал российский президент.

"Но после того как мы, как обещали, отвели свои войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", – добавил Путин.

Кроме того, кремлевские паблики показали приложение к проекту Стамбульского договора между Киевом и Москвой.

Там указана численность и оснащенность ВСУ в мирное время - то есть, после начала действия договора.

Судя по всему, речь о проекте документа, куда вписаны позиции Украины и России. Жирным шрифтом указана численность войск и техники, которую отстаивает Киев, а курсивом - версия Москвы.

Российские предложения, как правило, меньше в 2-3 раза. Например, Украина хотела иметь 800 танков, а Россия предлагает 342.

Боевых бронированных машин Украина хотела 2 400, Россия - 1 029.

Киев также планировал оставить себе 1 900 артиллерийских орудий, Москва - 519.

По личному составу - Украина предлагала 250 тысяч, Россия - 85 тысяч человек, не считая Нацгвардии.

Из отрывка следует, что на этом вопросе стороны не сошлись.

Но подтверждается в целом то, что Украина готова была обсуждать с Россией численность своих вооружённых сил. Если, конечно, данный документ является подлинным.

Украина его достоверность пока не подтверждала.

Кроме того, российские журналисты опубликовали и титульную страницу проекта "Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины".

Там указано, что проект составлен по состоянию на 13 апреля - то есть, уже после того, как стало известно о массовой гибели мирных жителей в Буче (напомним, украинские власти именно бучанской трагедией мотивировали прекращение переговоров с РФ).

Текст, опубликованный российскими СМИ, неразборчив, но там видно, что гарантами безопасности Украины, как планировалось, станут Великобритания, КНР, Россия, США, Франция, а также Турция.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что по Стамбульскому договору Киев пообещал Москве "сдать в аренду" Крым. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков это опроверг.

Напомним, сегодня президент ЮАР Сирил Рамафоса озвучил Владимиру Путину мирный план по Украине и призвал к деэскалации.