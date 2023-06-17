Президент России Владимир Путин проводит встречу с делегацией лидеров стран Африки, которые вчера побывали у Владимира Зеленского.

Об этом сообщает 17 июня пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что РФ "ценит" их позицию по ситуации в Украине и "открыта к диалогу со всеми, кто желает мира с учетом интересов всех сторон".

Также он сказал, что Россия не против переговоров с Украиной, но Зеленский законодательно их запретил.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в свою очередь заявил, что Африка хотела бы видеть переговоры Украины с Россией и деэскалацию войны с обеих сторон.

Также он зачитал Путину 10 пунктов африканского мирного плана.

При этом президент Сенегала Маки Салл заявил Путину, что соблюдение устава ООН - это условие для диалога РФ и Украины (то есть, намекая на соблюдение территориальной целостности Украины).

Президент РФ ответил на это, что Москва по уставу ООН "имела право признать новые регионы сначала независимыми, а затем оказать содействие, защитив их".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры возможны только после вывода российских войск с украинской территории.

Кроме того, Зеленский не понял, почему африканская делегация после Киева поехала в Россию.

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