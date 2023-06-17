Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург. Видео
В субботу, 17 июня, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга.
Видео прибытия президента ЮАР публикуют Telegram-каналы.
Известно, что сегодня у него запланирована встреча с главой Кремля Владимиром Путиным.
Напомним, накануне Сирил Рамафоса был в Киеве, где изложил десять пунктов мирного плана африканских стран.
Кроме того, он призвал Россию и Украину завершить войну за столом переговоров.
Однако Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры возможны только после вывода российских войск с украинской территории.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Украина отвергает планы переговоров с Россией, которые вносят Индонезия, Бразилия и страны Африки.
"Страна" разбиралась, что значит мирный план африканских стран и как он повлияет на войну в Украине.
Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".
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