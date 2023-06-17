Президент ЮАР озвучил несколько пунктов мирного плана по Украине. Фото: Flickr

Президент ЮАР Сирил Рамафоса вчера в Киеве по итогам переговоров с Владимиром Зеленским назвал 10 пунктов мирного плана африканских стран:

  1. Конфликт должен быть урегулирован мирным путем.
  2. Переговоры о мире должны начаться как можно скорее.
  3. Необходима деэскалация с обеих сторон.
  4. Должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН.
  5. Необходимы гарантии безопасности для всех стран.
  6. Должно быть обеспечено движение зерновых и удобрений обеих стран.
  7. Нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим.
  8. Должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения детей.
  9. Должно быть обеспечено послевоенное восстановление.
  10. Более тесное взаимодействие со странами Африки.

Ранее в Офисе президента заявляли, что отвергают африканский мирный план. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал призывы Москвы к миру "пропагандистским блефом".

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым". 

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