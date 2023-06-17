Президент ЮАР озвучил 10 пунктов мирного плана по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса вчера в Киеве по итогам переговоров с Владимиром Зеленским назвал 10 пунктов мирного плана африканских стран:
- Конфликт должен быть урегулирован мирным путем.
- Переговоры о мире должны начаться как можно скорее.
- Необходима деэскалация с обеих сторон.
- Должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН.
- Необходимы гарантии безопасности для всех стран.
- Должно быть обеспечено движение зерновых и удобрений обеих стран.
- Нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим.
- Должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения детей.
- Должно быть обеспечено послевоенное восстановление.
- Более тесное взаимодействие со странами Африки.
Ранее в Офисе президента заявляли, что отвергают африканский мирный план. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал призывы Москвы к миру "пропагандистским блефом".
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