Президент ЮАР Сирил Рамафоса вчера в Киеве по итогам переговоров с Владимиром Зеленским назвал 10 пунктов мирного плана африканских стран:

Конфликт должен быть урегулирован мирным путем. Переговоры о мире должны начаться как можно скорее. Необходима деэскалация с обеих сторон. Должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН. Необходимы гарантии безопасности для всех стран. Должно быть обеспечено движение зерновых и удобрений обеих стран. Нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим. Должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения детей. Должно быть обеспечено послевоенное восстановление. Более тесное взаимодействие со странами Африки.

Ранее в Офисе президента заявляли, что отвергают африканский мирный план. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал призывы Москвы к миру "пропагандистским блефом".

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Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

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