Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья повторил свое заявление, что не видел и не слышал взрывов в Киеве во время сегодняшней ракетной атаки.

По его словам, с того момента, как делегация приехала, она посетила Бучу и вернулась, но не слышала и не видела никаких взрывов. Также, по его словам, они не слышали сигналы воздушной тревоги.

При этом Магвенья сказал, что не спускался в бомбоубежище, однако президент ЮАР Сирил Рамафоса в него спустился.

Напомним, во время дневной ракетной атаки РФ членам африканской делегации, которые прибыли с визитом в Киев, пришлось укрыться в бомбоубежище.

Однако позже африканская делегация посчитала дезинформацией сообщения о взрывах в Киеве и назвала их "забавными". А сам президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал сообщения "неправдой".

Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сегодняшний ракетный удар по Киеву "сигналом Путина" африканской делегации. По его словам, "Россия хочет больше войны, а не мира".

Как сообщала "Страна", в результате ракетной атаки РФ в Киевской области пострадала 82-летняя женщина. Воздушные силы заявляют, что ПВО уничтожили шесть "Кинжалов" и шесть "Калибров", что летели в сторону Киевской области.