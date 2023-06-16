Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы, который сегодня прибыл в Киев, и группу журналистов задержали в Польше.

Глава Службы охраны президента Уолли Руд сказал изданию Somentalive, что жизнь Рамафосы была "под угрозой", поскольку его охранники застряли в самолете в Польше из-за авиационных правил и бюрократии.

Руд обвинил польское правительство в "преднамеренном саботаже" мирной инициативы Рамафосы.

По данным издания, проблема возникла с самолетом, перевозившим около 120 сотрудников спецназа и журналистов. Поначалу рейсу не удалось получить разрешение на полет над воздушным пространством Италии, он вынужден был пролететь около шести кругов.

Потом им не разрешили высадиться в Польше – возникла проблема с разрешениями на оружие. После журналисты сообщили, что чартерный рейс, который должен был доставить команду в Жешув, не прибыл, им пришлось обратиться за помощью в посольство.

"Одним из обсуждаемых вариантов было приобретение российского самолета UR-CBG рейса, припаркованного в аэропорту Польши, чтобы доставить нас к границе с Украиной, а затем сесть на автобус в Киев", - сказал источник.

Напомним, сегодня президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев в составе африканской делегации, где изложил Владимиру Зеленскому мирный план по Украине.

Однако после встречи с лидерами африканских стран Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры возможны только после вывода российских войск с занятых территорий.