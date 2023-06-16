В Польше задержали самолет с охраной президента ЮАР, который уехал в Киев. Названы причины
Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы, который сегодня прибыл в Киев, и группу журналистов задержали в Польше.
Глава Службы охраны президента Уолли Руд сказал изданию Somentalive, что жизнь Рамафосы была "под угрозой", поскольку его охранники застряли в самолете в Польше из-за авиационных правил и бюрократии.
Руд обвинил польское правительство в "преднамеренном саботаже" мирной инициативы Рамафосы.
По данным издания, проблема возникла с самолетом, перевозившим около 120 сотрудников спецназа и журналистов. Поначалу рейсу не удалось получить разрешение на полет над воздушным пространством Италии, он вынужден был пролететь около шести кругов.
Потом им не разрешили высадиться в Польше – возникла проблема с разрешениями на оружие. После журналисты сообщили, что чартерный рейс, который должен был доставить команду в Жешув, не прибыл, им пришлось обратиться за помощью в посольство.
"Одним из обсуждаемых вариантов было приобретение российского самолета UR-CBG рейса, припаркованного в аэропорту Польши, чтобы доставить нас к границе с Украиной, а затем сесть на автобус в Киев", - сказал источник.
Напомним, сегодня президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев в составе африканской делегации, где изложил Владимиру Зеленскому мирный план по Украине.
Однако после встречи с лидерами африканских стран Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры возможны только после вывода российских войск с занятых территорий.