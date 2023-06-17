Украину посетила делегация из представителей семи африканских стран.

Визит состоялся в поддержку инициативы лидеров этих государств по примирению Киева и Москвы "Дорога к миру".

В украинской столице высокие гости провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Затем делегация отправилась в Россию, где сегодня встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Несмотря на то, что это уже далеко не первые мирные инициативы по Украине (ранее с ними выступали и Китай, и Бразилия, и Индонезия, и Ватикан) поездка африканцев привлекла всеобщее внимание по нескольким причинам.

Во-первых, из-за драматичности самого сюжета - во время их визита в Киева была объявлена воздушная тревога, а украинские власти заявили о ракетной атаке россиян.

Во-вторых, из-за геополитической символичности - ранее Африка считалась континентом, где царит хаос, войны и мятежи, а европейцы выступали в них в роли миротворцев-посредников для урегулирования. Теперь же, получается, роли поменялись. И уже африканцы едут в Европу мирить две страны, ведущих между собой полномасштабную войну.

Впрочем, успех этой миссии, равно как и предыдущих, под вопросом из-за тотальной несовместимости позиций воюющих сторон.

Россия согласна на переговоры, но только при условии "признания реалий на земле" (то есть - захвата украинских территорий). Украина же предлагает "формулу мира Зеленского", согласно которой ключевым условием возобновления переговоров с Россией полный вывод российских войск за пределы территории Украины в границах 1991 года.

В тоже время, африканские и прочие мирные инициативы могут иметь накопительный эффект. И, в случае, если ход войны на фронте для обоих сторон зайдет в тупик, они могут сыграть роль базиса, на котором затем будут достигнуты соглашения о прекращении огня.

Подробности - в статье "Страны".

Визит организовал "африканский Киссинджер"

В состав африканской делегации вошли президенты ЮАР Сирил Рамафоса, Замбии Хакаинде Хичиллема, Сенегала Маки Салл, Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский Союз, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президента Республики Конго Флоран Нтсиба и Уганды Рухакана Ругунда.

Интересно, как в африканской прессе характеризуют приезжавших гостей. Как утверждает издание "The Africa report", Рамафоса занимает позицию, близкую к российской (и это играет немалую роль для Африки, учитывая, что ЮАР - самая экономически развитая страна континента). В свою очередь Хичиллема склоняется к Киеву. Президент Сенегала, а также руководители Египта и Конго нейтральны.

СМИ рассказали также интересные нюансы организации приезда делегации. Одним из организаторов (кто-то даже называет его ключевым) визита в Киев и Москву был французский бизнесмен Жан-Ив Оливье, который также возглавляет фонд "Браззавиль" (так же называется столица Республики Конго), штаб-квартира которого находится в Лондоне.

На сайте "Браззавиля" сказано, что деятельность основанного в 2014 году фонда направлена на "укрепление мира, стабильности и устойчивого развития в Африке и на всем земном шаре".

"Фонд занимается дипломатией высокого уровня, разрешением конфликтов и программами развития, чтобы отвечать на наиболее острые мировые вызовы".

Сам Оливье берет на себя заметную часть тонкой непубличной миротворческой работы, прежде всего, в Африке.

"Его роль в важных переговорах помогала освобождению заключенных, выводу войск и даже способствовала окончанию войн. Редко кто награждался правительствами ЮАР в период как до и после падения апартеида", - пишет об Оливье Newsweek.

Хотя, по словам экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, у бизнесмена широкие связи по всей Африке, наработанные за долгие годы работы на континенте.

"Это был столб политики президента Франции Ширака в Африке. У него почти все африканские президенты в друзьях. Это теневой дипломат, африканский Киссинджер по чувствительным вопросам", - характеризует Венедиктов Оливье.

По данным издания "The Africa report", Оливье занимался организацией миссии африканских лидеров в Украину и Россию с декабря прошлого года. В российской столице француз с этой целью побывал по состоянию на май этого года 10 раз, его визави был замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

Как утверждает издание, Оливье за тот же посетил также четыре раза посетил Киев, где якобы встречался с первыми лицам страны.

Кроме того, по данным "The Africa report", Оливье получил "непубличную поддержку американских властей для своей инициативы, посетив Вашингтон в декабре 2022 года сразу после саммита "США-лидеры Африки" в компании бывшего президента Нигерии Олусегуна Обасанджо - "важного члена фонда "Браззавиль", у которого широкие связи в дипломатических кругах".

Как утверждает издание, собственно команда госсекретаря США Энтони Блинкена свела французского бизнесмена с украинским руководством.

"Оливье также информировал британское правительство (о ситуации вокруг своей инициативы - Ред.), с этой целью посещая Форин Офис в Лондоне в декабре вместе с бывшим президентом Нигерии (Обасанджо - Ред.)" - сообщает "The Africa report".

А вот Франция якобы прохладно отнеслась к идеям Оливье, где его считают человеком, слишком "открытого интересам ведущих иностранных держав, особенно России и США".

Вместе с тем, в майском интервью The Associated Press французский бизнесмен сообщил, что идея переговоров группы африканских стран с Украиной и Россией получила одобрение не только США и Африканского союза, но и ЕС, ООН и Китая.

На сайте фонда "Браззавиль" отмечается, что организация официально присоединится к делегации представителей стран Африки. Приехал ли в Киев снова сам Жан-Ив Оливье, не уточняется. В пресс-службе Фонда сообщили "Стране", что французский бизнесмен воздерживается от общения с прессой на время осуществления миссии "Дорога к миру". Впрочем, к Оливье мы еще вернемся. А пока продолжим о визите.

Делегация посетила Бучу, где их ознакомили с трагическими событиями марта 2022 года. В этой поездке африканских гостей сопровождал генпрокурор Андрей Костин, который, кстати, сам, зная английский язык, рассказывал о массовых убийствах людей в этом городе.

Уже после возвращения в столицу с делегацией произошла странная история во время воздушной тревоги, прозвучавшей, когда гостям показывали подбитую российскую технику на Михайловской площади.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время осмотра подбитой российской техники на Михайловской площади в Киеве. Фото: twitter.com/PresidencyZA

Как сообщило командование ВСУ, в сторону Киевской области летели ракеты. Шесть "Кинжалов" и столько же "Калибров", как заявили в ВСУ, удалось сбить. Участвовала в отражении атаки и и столичная ПВО. Многие комментаторы в Украине, в том числе высокопоставленные, назвали удары демонстративными.

"Путин "выстраивает доверие", нанося крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты - это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter.

При этом пресс-секретарь президента Рамафосы Винсент Магвеня написал в своем микроблоге, что не слышал никаких сирен или взрывов, и указал, что ситуация странная.

В этом увидели сигнал со стороны африканской делегации, что она не намерены педалировать тему ракетного удара во время их визита, чтоб не закрывать двери для переговоров с Путиным.

Примечательно, что позже, на пресс-конференции с Зеленским, президент ЮАР все же упомянул ракетные удары во время визита, но не для того, чтобы осудить Россию, а для того, чтоб подчеркнуть необходимость деэскалации и скорейшего прекращения боевых действий (но об этом чуть ниже).

Африканские пункты

По мере приближения даты приезда делегации стали проникать в СМИ некоторые детали африканской мирной инициативы.

О них рассказал в интервью Newsweek бизнесмен Оливье.

По его словам, запустить диалог между воюющими сторонами можно путем обсуждения "тем, интересующих обе страны и не влияющих прямо… на военное положение на земле".

Например, обмен "тысяч" пленных и продление т.н.зерновой сделки, которая позволяет Украине экспортировать зерно и другие виды продовольствия через несколько черноморских портов, в том числе, в Африку. А также ослабление санкций против РФ для облегчения экспорта российских удобрений.

Эти договоренности, как считает посредник, могут стать основанием для прямого общения сторон, когда "люди сидят лицом друг к другу, не [общаясь] через господина Эрдогана или Объединенные нации". А это, по мнению Оливье, может открыть дорогу к некоему соглашению.



Владимир Зеленский смотрел с лидерами Африки в одну сторону, но видел свое. Фото: president.gov.ua

Что поставки зерна и удобрений - ключевые для Африки пункты переговоров с Киевом и Москвой, подтверждают и другие источники.

Сами удобрения из России не находятся под международными санкциями, но под них попали грузовые суда. Кроме того, покупатели российской продукции сложно заплатить за груз, так как Россия отключена от платежной системы SWIFT.

Поэтому, по неофициальной информации, африканский план содержит предложение снова подключить ряд российских банков к SWIFT, но только для получения оплаты за удобрения и сельхозпродукты, включая зерно.

Кроме того, по данным Reuters, африканский мирный план включает предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций. "Другие меры доверия" это, помимо прочего, приостановка действия ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, а также вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси.

На пресс-конференции президент Рамафоса несколько конкретизировал предложения африканских миротворцев.

Их "позиция" (то есть план) имеет "десять составляющих":

война должна закончиться как можно скорее;

путь к миру - это переговоры. Президент ЮАР напомнил, что лидер его страны Нельсон Мандела, даже находясь в тюрьме, призывал своих сторонников вести диалог с режимом апартеида;

деэскалация с обеих сторон. "Запуск управляемых ракеты сегодня не сдерживает нас. Он не останавливает нас от продолжения призывов к деэскалации. И, собственно, те события, которые мы сегодня увидели и даже ощутили, именно они и делают наши призывы к деэскалации более важными. И мы говорим, что необходима деэскалация", - цитирует Рамофосу "Интерфакс-Украина";

суверенитет государств и народов должен соблюдаться в соответствие с уставом ООН;

гарантии безопасности для всех стран;

поставки зерновых и удобрений должны быть обеспечены воюющими сторонами;

решение гуманитарных вопросов, связанных с войной, прежде всего - помощь пострадавшим от боевых действий;

обмен пленными и возвращение детей, увезенных российскими властями вглубь страны с оккупированной территории;

послевоенное восстановление Украины;

укрепление взаимодействия Киева со странами Африки. Как отметил Рамофоса, это было предложение украинского лидера.

"Мы приветствует готовность президента Зеленского к дальнейшей совместной работе", - заявил руководитель ЮАР.

Как видим, первые пункты этого плана призывают фактически к немедленному перемирию. При этом, требование вывода российских войск не содержится, есть лишь пункт о "деэскалации", причем "с обеих сторон". Что трактовать можно широко.

На такое предложение уже ответил Зеленский. По его словам, только вывод российских войск со всей территории Украины способен остановить войну.

"Украине и всему миру не нужны ни "замороженные" конфликты, ни тлеющие войны. Мир нужен", - заявил Зеленский.

Политолог Руслан Бортник полагает, что украинский президент не случайно акцентировал внимание, что мирные переговоры с Москвой возможны в случае ухода российских войск.

"Этот тезис, думаю, отслеживают во время всех важных переговоров и внутренние оппоненты, и ключевые партнеры Киева за рубежом. Поэтому Зеленский все время его повторяет. Иначе тот же Петр Порошенко сразу же начнет говорить о сдаче украинских интересов, а это чревато большими проблемами для команды президента, прежде всего, внутри страны", - отмечает эксперт.

В целом он считает, что, если судить по официальным заявлениям, "стороны говорили на разных языках".

"Сближения не произошло. При том что в опубликованном Reuters плане африканских лидеров значатся комплиментарные для Зеленского вещи, например, варианты по уходу российских войск. В общем, если когда-нибудь на самом деле забрезжит надежда насчет возобновления переговоров, то они будут проходить под аккомпанемент орудий", - полагает Бортник.

Мирные планы незападных стран

Заявления, сделанные украинской властью во время визита африканской делегации, однозначно показали, что Киев не готов отказываться от своих требований к старту переговоров.

И это было не только послание миротворцам из Африки, но и президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силва, предложившему США, Китаю, Индии, Индонезии и России искать ключ к миру без самой Украины, индонезийскому плану, предлагающему т.н.корейским вариант разрешения конфликта, то есть заморозка с фиксацией линии фронта в качестве фактической границы. Со своей мирной инициативой выступил Ватикан.

И, конечно, нельзя забывать о китайском мирном плане, который обсуждать в Украину и Россию приезжал спецпосланник Ли Хуэй. И который, в общем и целом, также предполагает нечто вроде "корейского варианта" с заморозкой конфликта по нынешней линии фронта.

Как считает политолог Кость Бондаренко, африканская инициатива - это "продолжение китайской политики, направленной на мирное урегулирование конфликта".

Этим она отличается от консолидированной западной позиции, "заключающейся в войне до победного конца".

"Ватикан предлагает компромиссный вариант ближе к западной концепции", - комментирует Бондаренко.

Сейчас, как он считает, все заинтересованные стороны, выражают свою позицию. Дальнейшее же развитие событий будет зависеть от двух факторов: успешности украинского контрнаступления и стойкости западных союзников в деле поддержки Украины. Если произойдет смена курса коллективного Запада, Киеву, считает эксперт, придется корректировать свою позицию в силу критической зависимости от помощи партнеров.

При этом, по мнению Бондаренко, то, что большинство ведущих стран незападного мира выступает за скорейшее прекращение войны на компромиссных с Россией условиях, будет иметь значение даже если эти предложения будут отвергнуты Украиной и Западом. "Это может привести к еще большему отчуждению Запада и "глобального юга", в чем как раз и заинтересованы Китай и Россия", - полагает эксперт.

К слову, в последнюю неделю прозвучал еще один примечательный сигнал по переговорному процессу. Путин заявил, что якобы весной прошлого года был уже подготовлен и парафирован и украинской, и российской сторонами проект мирного соглашения. Однако Киев отказался от его окончательного подписания.

Затем о том же сказал и президент Беларуси Лукашенко. Причем он заявил, что якобы Украина договорилась с Россией о передаче в аренду Крыма и части Донбасса. Впрочем, пункт по Крыму уже опроверг Песков. Киев же официально не комментировал ни заявления Путина, ни заявления Лукашенко.

При этом, прошли слухи, что в ближайшее время Москва может "слить" в СМИ парафированный проект договора с подписями обоих сторон как один из факторов давления на Зеленского для побуждения к возобновлению переговорного процесса. Впрочем, каких-либо подтверждений этого слуха пока нет.

А даже если этот договор и будет опубликован вряд ли это сейчас сыграет значительную роль.

Куда большее значение будет иметь ситуация на поле боя. И то, как будет развиваться украинское наступление. По его итогам и будет понятна как готовность сторон к переговорам, так и их переговорные позиции.