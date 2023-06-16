Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 18 июня.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании военного кабинета. Отдельно отметил присутствие на нем главы военной разведки Кирилла Буданова, о котором появились слухи, что он ранен, и что позже опровергли в ГУР. Рассказал о "долгих дискуссиях" с африканскими президентами относительно вопросов мира и войны.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский прокомментировал свои переговоры с делегацией глав стран и больших представителей государств Африки.

По его словам, обсуждались темы "формулы мира", преступлений России и создания зерновых хабов.

Напомним, африканские лидеры призвали Зеленского закончить войну путем переговоров.

В то же время украинский президент заявил, что переговоров не будет, пока российские войска находятся на территории Украины.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.