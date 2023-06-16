Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин либо не контролирует свою армию, либо неадекватен.

Об этом украинский президент заявил, комментируя сегодняшний ракетный обстрел Киевской области во время визита лидеров африканских стран в Киев.

"Президент РФ не контролирует свою армию, своих наемников, включая "вагнеровцев", потому что они бьют ракетами по лидерам других государств, которые после нас решили поехать в страну, которая сегодня нанесла ракетный удар по ним. Или этот человек не контролирует, или он неадекватен. И у меня много вопросов, какой диалог может быть с этим человеком", – сказал он.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил об обстреле Киевской области 12 ракетами, которые сбила украинская ПВО.

Во время дневной ракетной атаки РФ членам африканской делегации, которые прибыли с визитом в Киев, пришлось укрыться в бомбоубежище, расположенном в гостинице.

В то же время представители ЮАР заявили, что никаких взрывов в Киеве не слышали, назвали сообщения об этом дезинформацией и сказали, что воздушная тревога их визиту в украинскую столицу не помешала.