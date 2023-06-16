Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свои переговоры с делегацией глав стран и больших представителей государств Африки.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Первое – формула мира. Пригласил государства Африки принять участие в готовящемся Глобальном саммите мира.

Второе – совершенные Россией преступления. Призвал участников нашей встречи представить свое видение того, как можно преодолеть их последствия и не допустить их повторения.

И третье – продовольственная безопасность. Обратился к участникам встречи с предложением представить свое видение того, как мы можем вместе еще больше сделать для продовольственной безопасности и создания, в частности, зерновых хабов", – говорится в сообщении.

Напомним, африканские лидеры призвали Зеленского закончить войну путем переговоров.

В то же время украинский президент заявил, что переговоров не будет, пока российские войска находятся на территории Украины.

Кроме того, Зеленский сказал, что не понимает логики решения африканских лидеров посетить Россию после переговоров в Киеве.